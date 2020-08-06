Три человека разбились насмерть в ДТП под Саратовом

Специалистам облспаса пришлось вырезать из машин тела погибших в ДТП в Краснокутском районе Саратовской области вечером 6 августа.

Смертельное столкновение произошло в 210.50 неподалёку от села Ждановка, сообщили в областной ГИБДД.

ВАЗ-2107 под управлением 47-летнего мужчины и Lada Priora, за рулем которой был 25-летний водитель врезались друг в друга на большой скорости. Оба водителя погибли на месте, также, как и 46-летняя пассажирка «семерки».

В «классике» выжил при столкновении 10-летний ребенок. Его госпитализировали медики скорой помощи.

Чтобы передать тела погибших следственной группе, спасателям пришлось вырезать их из разбитых машин.