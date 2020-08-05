Роспотребнадзор: Детские лагеря уже не откроются в Саратовской области этим летом

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:47:09+03:00

До конца сроков оздоровительной кампании, которая так и не началась, осталось очень мало времени

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В Саратовской области оздоровительная кампания в детских лагерях летом 2020 года не состоится.

Об этом в ходе брифинга 5 августа в министерстве здравоохранения заявила заместитель начальника регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

С учетом того, что до сих пор разрешение на открытие лагеря не получили, область не перешла ко второму этапу снятия ограничений, провести оздоровительную кампанию в оставшееся до конца лета время уже невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU