Роспотребнадзор: Детские лагеря уже не откроются в Саратовской области этим летом
До конца сроков оздоровительной кампании, которая так и не началась, осталось очень мало времени
Надежда Матвеева
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В Саратовской области оздоровительная кампания в детских лагерях летом 2020 года не состоится.
Об этом в ходе брифинга 5 августа в министерстве здравоохранения заявила заместитель начальника регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
С учетом того, что до сих пор разрешение на открытие лагеря не получили, область не перешла ко второму этапу снятия ограничений, провести оздоровительную кампанию в оставшееся до конца лета время уже невозможно.
ИСТОЧНИК KP.RU