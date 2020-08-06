Надежда Матвеева про открытие детских секций: может быть мы пережимаем, но лучше так

Заместитель главы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева прокомментировала ситуацию с детскими спортивными секциями.

На брифинге в правительстве она напомнила, что сейчас регион находится на первом этапе снятия ограничений, что не позволяет открыть секции. Однако ситуация не раз обсуждалась на разных уровнях.

- Есть тенденция к стабилизации заболеваемости, но ситуация остается достаточно сложной, — подчеркнула она.

По мнению Матвеевой, сейчас лучше удержать заболеваемость на имеющемся уровне, чем допустить развитие негативного сценария.

- Может быть мы пережимаем, но лучше так — считает замглавы Роспотребнадзора.

Напомним, родители детей-спортсменов уже долгое время просят открыть секции, сообщая, что сейчас порой вынуждены даже выезжать в другие регионы для тренировок. Более того, они выразили готовность выйти на акцию протеста, если к ним не прислушаются.

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