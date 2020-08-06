Институт стекла начал погашать долги за воду

Отключенный от водоснабжения за долг 8,87 млн рублей Саратовский институт стекла начал погашать имеющуюся задолженность. Накануне в прокуратуре Ленинского района состоялось оперативное совещание с участием представителей ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и руководства промышленного предприятия.

Сегодня рабочее совещание с участием руководителя ООО «КВС» Сергея Журавлева и представителей Саратовского института стекла провел министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов. По итогам совещания сторонами подписан протокол совместных действий, направленных на урегулирование сложившейся ситуации. В документе отражено, что промышленное предприятие берет на себя ответственность по погашению задолженности в размере 2 млн рублей в августе текущего года, после чего будет возобновлена подача питьевой и технической воды для производственных нужд. Стороны также приняли решение подписать мировое соглашение с утверждением графика погашения сформировавшейся задолженности равными долями до конца 2020 года.

- Наша позиция — потребитель пользуется ресурсами и оплачивает их в полном объеме. Тогда у КВС будет возможность заниматься капитальным ремонтом сетей в рамках нашей оперативной производственной деятельности, постепенно приводить в порядок изношенное водопроводно-канализационное хозяйство, — подчеркнул директор ООО «КВС» Сергей Журавлев.