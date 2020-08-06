Михаил Туватин признал вину в убийстве Лизы Киселевой и насилии над ребенком

Адвокат Александра Бакшеева Фото: Александр Уриевский

В Саратовском областном суде сегодня, 6 августа, проходит заседание суда по делу об убийстве Лизы Киселевой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», слушание идет в закрытом режиме. Обвиняемый — Михаил Туватин.

Адвокат Александра Бакшеева, которая представляет сторону обвинения, заявила, что Туватин признал вину по пунктам «в» и «к» части 2 статьи 105 «Убийство» и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Напомним, трагедия произошла 9 октября. Девочка не дошла в школу и на ее поиски вышли добровольцы. Впоследствии был задержан Михаил Туватин, который показал, где спрятал тело.

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