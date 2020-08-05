2020-08-05T16:02:20+03:00
Общество

Жителям Ленинского и Кировского районов привезут воду

Ожидается массовое отключение
Ольга Симонова
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Для жителей Ленинского и Кировского районов Саратова завтра, 6 августа, на завтра организован подвоз воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», цистерны будут стоять на 13 адресах и раздавать воду людям, оставшимся без водоснабжения на время реконструкции водовода.

Воду в Кировском районе подвезут на:

- Зенитную, 12а с 10:00 до 11:30;

- Жуковского, 24 с 11:30 до 13:00;

- 1-й Магнитный проезд с 13:00 до 15:30;

- Наумовскую/Алексеевскую с 15:30 до 16:30;

- Лесную/Луговую с 16:30 до 18:00;

- проспект 50 лет Октября, 72 с 18:00 до 20:00.

В Ленинском на:

- Шехурдина, 8 с 10:00 до 10:30;

- проспект 50 лет Октября, 123а с 11:00 до 12:00;

- проспект 50 лет Октября, 144 с 13:00 до 14:00;

- Гвардейскую, 20 с 15:00 до 16:00;

- Гвардейскую, 28 с 16:30 до 17:00;

- Олимпийскую, 9 с 17:30 до 18:30;

- 3-й проезд Панфилова, 1 с 19:00 до 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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