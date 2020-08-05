Жителям Ленинского и Кировского районов привезут воду
Для жителей Ленинского и Кировского районов Саратова завтра, 6 августа, на завтра организован подвоз воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», цистерны будут стоять на 13 адресах и раздавать воду людям, оставшимся без водоснабжения на время реконструкции водовода.
Воду в Кировском районе подвезут на:
- Зенитную, 12а с 10:00 до 11:30;
- Жуковского, 24 с 11:30 до 13:00;
- 1-й Магнитный проезд с 13:00 до 15:30;
- Наумовскую/Алексеевскую с 15:30 до 16:30;
- Лесную/Луговую с 16:30 до 18:00;
- проспект 50 лет Октября, 72 с 18:00 до 20:00.
В Ленинском на:
- Шехурдина, 8 с 10:00 до 10:30;
- проспект 50 лет Октября, 123а с 11:00 до 12:00;
- проспект 50 лет Октября, 144 с 13:00 до 14:00;
- Гвардейскую, 20 с 15:00 до 16:00;
- Гвардейскую, 28 с 16:30 до 17:00;
- Олимпийскую, 9 с 17:30 до 18:30;
- 3-й проезд Панфилова, 1 с 19:00 до 20:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU