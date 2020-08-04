Сотня саратовских улиц на сутки останется без воды

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:39:50+03:00

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Очередное масштабное отключение воды запланировано в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начнетрся реконструкция водовода по улице Плодородная в рамках инвестиционной программы.

Воды не будет с 6 часов утра в четверг, 6 августа до трех ночи пятницы, 7 августа.

В зоне отключения следующие улицы:

- 1-й Магнитный пр.;

- 1-й Придорожный пр.;

- 1-й Пугачевский пос.;

- 1-й Урожайный пр.;

- 2-я Выселочная;

- 2-й Магнитный пр.;

- 2-й Пугачевский пос.;

- 2-й Украинский пр.;

- 4-я Окольная;

- 50 лет Октября;

- 6-й Мурманский пр.;

- Алексеевская;

- Аллейная;

- Аптечная;

- Ароновой;

- Артиллерийская;

- Аэропорт;

- Безымянная;

- Бирюзова;

- Волгоградская;

- Выселочная;

- Высокая;

- Гвардейская;

- Генерала Захарова;

- Геофизическая;

- Городская;

- Гранатная;

- Гранатный пр.;

- Дачная;

- Депутатская;

- Жуковского;

- Замковый пр.;

- Зенитная;

- Зои Космодемьянской;

- Изобильная;

- Лесная;

- Луговая;

- Мельничная;

- Молочная;

- Мурманский пр-д;

- Навашина;

- Наумовская;

- Олимпийская;

- Осипова;

- Панфилова;

- Пичугинский пер.;

- Планерная;

- Плодородная;

- Ракетная;

- Рябиновская;

- СХИ Секция, 1, 2, 3, 4,

- Танкистов;

- Тверская;

- Техническая;

- Тракторная;

- Тулайкова;

- Украинская;

- Цветочная;

- Чайковского;

- Шехурдина.

Частные домовладения по улицам:

- 1, 2-й Межовражные пр.;

- 1, 2-й Молочные пр.;

- 1, 2-й Цветочные пр.;

- 1, 2, 3, 4-й Выселочные;

- 1, 2-й Порядковые туп.;

- 1, 3-й Светлановский пр.;

- 1, 2-й Ангарские пр.;

- 1-й Волгоградский пр.;

- 1-й Придорожный пр.;

- 1-й Пугачевский пос.;

- 1-й Слободской пер.;

- 1-й Ямской пр-д;

- 1-я Аптечная;

- 2, 3, 4-й Украинский пр.;

- 2-й Аптечный пр.;

- 3-й Курдюмский пр.;

- 3-й Нижний пр.;

- 4, 6-й Проезды;

- Алексеевская;

- Аллейная;

- Ангарская;

- Безымянная;

- Братская;

- Волгоградская;

- Выгонная;

- Генерала Захарова;

- Геофизическая;

- Гранатная;

- Гранатный пр.;

- Дачная;

- Геофизическая;

- Депутатская;

- Добряковский туп.;

- Дружная;

- Замковая;

- Крутой туп.;

- Курдюмская;

- Лесная;

- Луговой пр.;

- Межовражная;

- Мельничная;

- Мирный пос.;

- Молочная;

- Новая;

- Новополянская;

- Отрядная;

- Офицерская;

- Павлодарская;

- Павлодарский пр.;

- Пичугинский пер.;

- Порядковая;

- Придорожная;

- Придорожные пр.;

- Ракетная;

- Рябиновская;

- Сосновая;

- Старополянская;

- Суворова;

- Тверская;

- Тверской пр.;

- Техническая;

- Украинская;

- Цветочная;

- Часовая;

- Шахматная;

- Юбилейная;

- Юбилейный пр.;

- Ямская.

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ИСТОЧНИК KP.RU