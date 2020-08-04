Сотня саратовских улиц на сутки останется без воды
Очередное масштабное отключение воды запланировано в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начнетрся реконструкция водовода по улице Плодородная в рамках инвестиционной программы.
Воды не будет с 6 часов утра в четверг, 6 августа до трех ночи пятницы, 7 августа.
В зоне отключения следующие улицы:
- 1-й Магнитный пр.;
- 1-й Придорожный пр.;
- 1-й Пугачевский пос.;
- 1-й Урожайный пр.;
- 2-я Выселочная;
- 2-й Магнитный пр.;
- 2-й Пугачевский пос.;
- 2-й Украинский пр.;
- 4-я Окольная;
- 50 лет Октября;
- 6-й Мурманский пр.;
- Алексеевская;
- Аллейная;
- Аптечная;
- Ароновой;
- Артиллерийская;
- Аэропорт;
- Безымянная;
- Бирюзова;
- Волгоградская;
- Выселочная;
- Высокая;
- Гвардейская;
- Генерала Захарова;
- Геофизическая;
- Городская;
- Гранатная;
- Гранатный пр.;
- Дачная;
- Депутатская;
- Жуковского;
- Замковый пр.;
- Зенитная;
- Зои Космодемьянской;
- Изобильная;
- Лесная;
- Луговая;
- Мельничная;
- Молочная;
- Мурманский пр-д;
- Навашина;
- Наумовская;
- Олимпийская;
- Осипова;
- Панфилова;
- Пичугинский пер.;
- Планерная;
- Плодородная;
- Ракетная;
- Рябиновская;
- СХИ Секция, 1, 2, 3, 4,
- Танкистов;
- Тверская;
- Техническая;
- Тракторная;
- Тулайкова;
- Украинская;
- Цветочная;
- Чайковского;
- Шехурдина.
Частные домовладения по улицам:
- 1, 2-й Межовражные пр.;
- 1, 2-й Молочные пр.;
- 1, 2-й Цветочные пр.;
- 1, 2, 3, 4-й Выселочные;
- 1, 2-й Порядковые туп.;
- 1, 3-й Светлановский пр.;
- 1, 2-й Ангарские пр.;
- 1-й Волгоградский пр.;
- 1-й Придорожный пр.;
- 1-й Пугачевский пос.;
- 1-й Слободской пер.;
- 1-й Ямской пр-д;
- 1-я Аптечная;
- 2, 3, 4-й Украинский пр.;
- 2-й Аптечный пр.;
- 3-й Курдюмский пр.;
- 3-й Нижний пр.;
- 4, 6-й Проезды;
- Алексеевская;
- Аллейная;
- Ангарская;
- Безымянная;
- Братская;
- Волгоградская;
- Выгонная;
- Генерала Захарова;
- Геофизическая;
- Гранатная;
- Гранатный пр.;
- Дачная;
- Геофизическая;
- Депутатская;
- Добряковский туп.;
- Дружная;
- Замковая;
- Крутой туп.;
- Курдюмская;
- Лесная;
- Луговой пр.;
- Межовражная;
- Мельничная;
- Мирный пос.;
- Молочная;
- Новая;
- Новополянская;
- Отрядная;
- Офицерская;
- Павлодарская;
- Павлодарский пр.;
- Пичугинский пер.;
- Порядковая;
- Придорожная;
- Придорожные пр.;
- Ракетная;
- Рябиновская;
- Сосновая;
- Старополянская;
- Суворова;
- Тверская;
- Тверской пр.;
- Техническая;
- Украинская;
- Цветочная;
- Часовая;
- Шахматная;
- Юбилейная;
- Юбилейный пр.;
- Ямская.
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ИСТОЧНИК KP.RU