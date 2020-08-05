2020-08-05T15:59:49+03:00
Общество

Список аварийных домов в Саратове, которые снесут до конца года

Больше всего — в Заводском районе
Екатерина Семенова
Поделиться:
Аварийные дома в Саратове будут снесеныАварийные дома в Саратове будут снесеныФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В Саратове до конца года снесут 85 аварийных домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, это дополнительные объекты для демонтажа, средства для которых выделены из федерального бюджета. Напомним, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что на эти цели найдено 70 млн рублей.

В мэрии опубликовали список домов, предназначенных для сноса до конца года. Больше всего — 41 объект — будет демонтирован в Заводском районе. На это потребуется 33,2 млн рублей.

Еще 27 домов будут снесены в Волжском районе. Сумма работ составит 16,6 млн рублей.

Девять расселенных домов снесут в Ленинском районе на сумму 13,5 млн рублей, пять — во Фрунзенском районе — 3,6 млн рублей, три дома — в Кировском районе на сумму 3,1 млн рублей.

.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове к осени благоустроят популярные места прогулок горожан
В СГЮА открыт набор на новую специализацию
Саратовцам расскажут, как получить кэшбек за отдых в России
Для удобства абонентов доступен новый офис обслуживания СарРЦ
В Саратове трехлетний мальчик выпал из окна
Жителям Ленинского и Кировского районов привезут воду
В онлайн-программе «Женский бизнес» обучение начали более 500 частниц
Приволжье второй округ в стране по оперативности тушения пожаров
Список аварийных домов в Саратове, которые снесут до конца года
В Саратове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже телефона из кафе рецидивиста
Навстречу потребителю
В Саратовской области за полгода 139 человек заразились мышиной лихорадкой
Поликлинику в Солнечном-2 сдадут до конца 2020 года
Самарец прикинулся сыном пенсионерки из Саратова ради 45 тыс. рублей
Под Саратовом полностью сгорел частный дом
В Саратовской области надо построить 160 кв. метров жилья для расселения аварийных домов
В селе под Саратовом женщина спасла брата от его сожительницы
Панков: Получается, что ГУКС и строит, и контролирует стройку, и выбирает подрядчика
Студенческое самоуправление ПИУ РАНХиГС открывает новые горизонты для развития
В Вольске алабай напал на ребенка: собаку не стали усыплять
В Саратовской области грузовик встал на путях и попал под поезд
Из Саратова в Хвалынск стало больше поездок на теплоходах, несмотря на коронавирус
Роспотребнадзор не исключил выход Саратовской области на второй этап без явного снижения заболеваемости