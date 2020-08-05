Список аварийных домов в Саратове, которые снесут до конца года
В Саратове до конца года снесут 85 аварийных домов.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, это дополнительные объекты для демонтажа, средства для которых выделены из федерального бюджета. Напомним, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что на эти цели найдено 70 млн рублей.
В мэрии опубликовали список домов, предназначенных для сноса до конца года. Больше всего — 41 объект — будет демонтирован в Заводском районе. На это потребуется 33,2 млн рублей.
Еще 27 домов будут снесены в Волжском районе. Сумма работ составит 16,6 млн рублей.
Девять расселенных домов снесут в Ленинском районе на сумму 13,5 млн рублей, пять — во Фрунзенском районе — 3,6 млн рублей, три дома — в Кировском районе на сумму 3,1 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU