Список аварийных домов в Саратове, которые снесут до конца года

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:59:49+03:00

Аварийные дома в Саратове будут снесены Фото: Екатерина Семенова

Больше всего — в Заводском районе

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В Саратове до конца года снесут 85 аварийных домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, это дополнительные объекты для демонтажа, средства для которых выделены из федерального бюджета. Напомним, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что на эти цели найдено 70 млн рублей.

В мэрии опубликовали список домов, предназначенных для сноса до конца года. Больше всего — 41 объект — будет демонтирован в Заводском районе. На это потребуется 33,2 млн рублей.

Еще 27 домов будут снесены в Волжском районе. Сумма работ составит 16,6 млн рублей.

Девять расселенных домов снесут в Ленинском районе на сумму 13,5 млн рублей, пять — во Фрунзенском районе — 3,6 млн рублей, три дома — в Кировском районе на сумму 3,1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU