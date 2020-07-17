В Саратове снесут 80 аварийных домов

17 Июль 2020 2020-07-17T17:35:14+03:00

Вячеслав Володин о сносе аварийных домов в Саратове.

Вячеслав Володин заявил, что средства уже найдены [видео]

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В Саратове будет снесено около 80 аварийных домов.

Об этом заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, его видеообращение опубликовано в группе сторонников спикера Госдумы в соцсети Instagram.

Вячеслав Володин отметил, что в городе расселено 186 аварийных домов, однако они так и остались стоять, теперь они разрушаются, становятся местом игр детей

- Это может привести к плохим последствиям, — отметил Володин.

Он заявил, что уже найдены средства на снос зданий. Саратов получит около 70 млн рублей, которых должно хватить на демонтаж порядка 80 домов.

- Надеюсь, что работа будет проведена эффективно, — отметил Вячеслав Володин.

Также он отметил, что на месте снесенных зданий может появится новое жилье или какие-то социальные центр.

- Город должен быть красивым! — уверен председатель Госдумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU