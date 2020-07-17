В Саратове снесут 80 аварийных домов
Вячеслав Володин о сносе аварийных домов в Саратове.
В Саратове будет снесено около 80 аварийных домов.
Об этом заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, его видеообращение опубликовано в группе сторонников спикера Госдумы в соцсети Instagram.
Вячеслав Володин отметил, что в городе расселено 186 аварийных домов, однако они так и остались стоять, теперь они разрушаются, становятся местом игр детей
- Это может привести к плохим последствиям, — отметил Володин.
Он заявил, что уже найдены средства на снос зданий. Саратов получит около 70 млн рублей, которых должно хватить на демонтаж порядка 80 домов.
- Надеюсь, что работа будет проведена эффективно, — отметил Вячеслав Володин.
Также он отметил, что на месте снесенных зданий может появится новое жилье или какие-то социальные центр.
- Город должен быть красивым! — уверен председатель Госдумы.
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ИСТОЧНИК KP.RU