2020-08-05T14:11:26+03:00
Общество

В Саратовской области за полгода 139 человек заразились мышиной лихорадкой

Количество заболевших по итогам полугодия меньше в шесть раз, чем в 2019 году
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Мышиная лихорадка уступила пальму первенства коронавирусу в 2020 годуМышиная лихорадка уступила пальму первенства коронавирусу в 2020 году
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В минздраве Саратовской области сообщили "КП-Саратов", что за 6 месяцев 2020 года произошло 139 случаев заражения мышиной лихорадкой (ГЛПС)

По сравнению с сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество заболевших меньше в шесть раз: в 2019 году – 845 случаев.

В 2019 году заразились почти тысяча человек, два человека скончались.

На сегодняшний день в больницах нет пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Основными симптомами заболевания является: повышение температуры, недомогание, сильная головная боль, нарушения мочеиспускания, болезненность в поясничной области. При появлении подобных признаков необходимо сразу же обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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