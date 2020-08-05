В Саратовской области за полгода 139 человек заразились мышиной лихорадкой
В минздраве Саратовской области сообщили "КП-Саратов", что за 6 месяцев 2020 года произошло 139 случаев заражения мышиной лихорадкой (ГЛПС)
По сравнению с сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество заболевших меньше в шесть раз: в 2019 году – 845 случаев.
В 2019 году заразились почти тысяча человек, два человека скончались.
На сегодняшний день в больницах нет пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
Основными симптомами заболевания является: повышение температуры, недомогание, сильная головная боль, нарушения мочеиспускания, болезненность в поясничной области. При появлении подобных признаков необходимо сразу же обратиться к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU