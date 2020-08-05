Панков: Получается, что ГУКС и строит, и контролирует стройку, и выбирает подрядчика

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:27:13+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с подписчиками в Инстаграм и Фейсбук проблемы строительной отрасли региона.

- Конечно, сложно, когда председатель Госдумы занимается объектами нашей области без поддержки министерств и ведомств Правительства Саратовской области. Где не были поданы вовремя заявки, где идет некачественная подготовка к строительным работам, проведению конкурсов. Меня очень напрягает ситуация, когда эти конкурсы опротестовывает антимонопольная служба, зачастую используя механизм контроля, который, я считаю, ослаблен и в Главном управлении капитального строительства области.

Очень много идет нареканий на то, что фирмы, которые не имеют истории, себя плохо зарекомендовали ранее на строительных объектах, получают объемы строительных работ, и в дальнейшем строят, не имея за собой крупной строительной индустрии, не имея за собой большого штата работников строительной отрасли. Это ведь все накладывается, что не вовремя сдаются объекты, некачественно производятся строительно-монтажные работы. И как вариант, возможно, изучу дальше работу комиссии при ГУКСе, которая проводит тендерный отбор, и возможно выйду с инициативой, чтобы эти функции передали, к примеру, на тендерную комиссию Правительства Саратовской области, которая, как мне говорили, зарекомендовала себя с положительной стороны. А так получается, что ГУКС, который строит, он же контролирует стройку, он же выбирает подрядчика и он же производит тендерный отбор. Как бы здесь не было нареканий и некачественного отбора строительных организаций. А мы уже видим, что там были и нарушения, насколько известно, был негативный случай, что там проводится следствие в отношении взятки на 5 млн рублей.

Кстати, по конкурсам, которые шли по оборудованию. Меня настораживает и другой факт при изучении сегодняшнего состояния в строительстве: что большую часть подряда выигрывают одни и те же организации по приобретению и доставке оборудования. Меня напрягает и факт, что наши саратовские организации, которые производят мебель для системы образования, здравоохранения, не выигрывают конкурсы, а выигрывают организации, которые не находятся на территории Саратовской области. Конечно, есть федеральный закон, есть все механизмы конкурсного отбора. Коллеги, но, как мне сказали, я эти данные уточню, что 130 тендеров выиграла одна и та же организация по поставке оборудования, здесь, уже, получается, есть другие вопросы - к качеству проведения этих тендеров, - отметил Панков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/794537" frameborder="0"></iframe> Панков о деятельности УКСа в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU