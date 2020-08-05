Покусавшего в Вольске ребенка алабая не стали усыплять
В Вольске алабая, покусавшего трехлетнего ребенка, не стали усыплять.
- Собака находится под наблюдением ветеринаров. После происшествия специалисты Вольской станции по борьбе с болезнями животных осмотрели животное. Признаков бешенства у него нет, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии Саратовской области.
Кроме того, в ветпаспорте алабая есть отметка о вакцинации. Пса будут осматривать в течение десяти дней и только потом выдадут заключение.
Напомним, об инциденте в соцсети рассказала мать ребенка. По ее словам, хозяйка питомца сама натравила его на детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU