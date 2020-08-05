2020-08-05T11:06:11+03:00
Происшествия

В Вольске алабай покусал трехлетнего ребенка

Мать малыша выложила фото из больницы в социальную сеть
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вольске Саратовской области собака породы алабай 2 августа искусала трехлетнего мальчика.

- Мой сын гулял по улице Фрунзе, где мы проживаем. Он проходил мимо соседей, те начали гнать детей от калитки, они не уходили, и хозяйка решила напугать детей своей собакой, которая покусала моего ребенка, — рассказала в группе «Подслушано в Вольске» соцсети «ВКонтакте» Евгения Конкина.

Женщина приложила к посту фотографии мальчика из больницы. У ребенка ссадины и рваная рана на ноге.

Фото из соцсети

Фото из соцсети

Между тем в комментариях под записью люди разделились на два лагеря: одни начали поддерживать женщину, которая отметила, что является многодетной. У нее трое детей: три года, полтора и двухмесячная девочка. Якобы в момент, когда на ее старшего ребенка напали, она ходила в магазин за памперсами, а малыш остался под присмотром подруги.

Вторая часть комментаторов решила, что в случившемся виновата не только хозяйка алабая, но и мать самого ребенка. Якобы она не должна была оставлять мальчика одного без мамы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В саратовском Минздраве объяснили, как организуют прием детей у узких специалистов
Кинотеатры в Саратове не откроются, матчи «Сокола» пройдут без зрителей
Без воды осталась улица и три поселка в Саратове
Старушка в Саратове обменяла двум мошенницам деньги на ксерокопии
Роспотребнадзор: Детские лагеря уже не откроются в Саратовской области этим летом
В Саратове бизнес-леди провела ночь со случайным знакомым и лишилась драгоценностей на 100 тыс. рублей
В Вольске алабай покусал трехлетнего ребенка
На трассе под Вольском лихач опрокинул фуру
Доцент саратовского вуза раскаялся во взятках
В Саратове женщина потеряла 50 тыс. рублей из желания сдать квартиру
В Саратове два дня ГИБДД проводит рейд по тонировке
В Саратовской области цена на топливо выросла на 74 копейки
Более 2,8 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах ПривЖД в январе-июле
Полицейский в Саратове ударил задержанного головой о косяк перед камерами
Трофимовский мост в Саратове откроют 1 октября
Саратовец избил до смерти брата поленом и попал в колонию на восемь лет
Панков о чиновниках в строительстве: некомпетентность, нежелание качественно работать, коррумпированность
В Саратове мужчину отправили в колонию особого режима за призыв к бунту
Мошенники обманули саратовца при покупке офисной бумаги
В Саратове новый центр может появиться на месте старого аэропорта