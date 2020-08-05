В Вольске алабай покусал трехлетнего ребенка

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:06:11+03:00

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В Вольске Саратовской области собака породы алабай 2 августа искусала трехлетнего мальчика.

- Мой сын гулял по улице Фрунзе, где мы проживаем. Он проходил мимо соседей, те начали гнать детей от калитки, они не уходили, и хозяйка решила напугать детей своей собакой, которая покусала моего ребенка, — рассказала в группе «Подслушано в Вольске» соцсети «ВКонтакте» Евгения Конкина.

Женщина приложила к посту фотографии мальчика из больницы. У ребенка ссадины и рваная рана на ноге.

Фото из соцсети

Между тем в комментариях под записью люди разделились на два лагеря: одни начали поддерживать женщину, которая отметила, что является многодетной. У нее трое детей: три года, полтора и двухмесячная девочка. Якобы в момент, когда на ее старшего ребенка напали, она ходила в магазин за памперсами, а малыш остался под присмотром подруги.

Вторая часть комментаторов решила, что в случившемся виновата не только хозяйка алабая, но и мать самого ребенка. Якобы она не должна была оставлять мальчика одного без мамы.

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ИСТОЧНИК KP.RU