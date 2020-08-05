Роспотребнадзор не исключил выход Саратовской области на второй этап без явного снижения заболеваемости

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:00:13+03:00

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Замглавы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева не исключила возможности перехода региона на второй этап снятия ограничений без соблюдения показателя коэффициента распространенности.

На вопрос, заданный на брифинге в Минздраве, сможет ли регион выйти на второй этап, не достигнув показателя 0,8, Надежда Матвеева заявила, что ответить пока не может.

- Посмотрим, как будет происходить снижение коэффициента распространенности. Такая тенденция наметилась. Но надо отследить ее в динамике хотя бы семи дней, — сказала она.

По ее словам, методика подсчета изменилась. Теперь учитываются данные семи предыдущих и семи последующих дней.

Надежда Матвеева подчеркнула, что необходимо вести работу с населением о соблюдении санитарно-эпидемических предписаний как в быту, так и на работе. От этого зависит снижение уровня заболеваемости.

Напомним 4 августа на заседании Координационного совета по противодействию распространения коронавируса было отмечено, что регион готов ко второму этапу по двум показателям, кроме коэффициента распространения.

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ИСТОЧНИК KP.RU