Роспотребнадзор не исключил выход Саратовской области на второй этап без явного снижения заболеваемости
Замглавы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева не исключила возможности перехода региона на второй этап снятия ограничений без соблюдения показателя коэффициента распространенности.
На вопрос, заданный на брифинге в Минздраве, сможет ли регион выйти на второй этап, не достигнув показателя 0,8, Надежда Матвеева заявила, что ответить пока не может.
- Посмотрим, как будет происходить снижение коэффициента распространенности. Такая тенденция наметилась. Но надо отследить ее в динамике хотя бы семи дней, — сказала она.
По ее словам, методика подсчета изменилась. Теперь учитываются данные семи предыдущих и семи последующих дней.
Надежда Матвеева подчеркнула, что необходимо вести работу с населением о соблюдении санитарно-эпидемических предписаний как в быту, так и на работе. От этого зависит снижение уровня заболеваемости.
Напомним 4 августа на заседании Координационного совета по противодействию распространения коронавируса было отмечено, что регион готов ко второму этапу по двум показателям, кроме коэффициента распространения.
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ИСТОЧНИК KP.RU