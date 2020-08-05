В саратовском Минздраве объяснили, как организуют прием детей у узких специалистов

Станислав Шувалов Фото: Александр Уриевский

Очередь на прием с детьми к узким специалистам и до коронавируса могла растягиваться на месяц. Кроме того, у многих срок приема выпал на время самоизоляции и прекращения профилактического обследования. Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал, как Минздрав планирует организовать эту работу заново.

- Все планы и графики будут скорректированы, насколько это возможно. Вы знаете и о нехватке специалистов, и о проблемах с медоборудованием. Второй вопрос решается, мы уже получили 1,7 млрд рублей на приобретение оборудования. Будут в ближайшее время установлен ряд аппаратов: как крупных, так и мелких. Вопрос решается очень оперативно и по Саратову будет вскоре закрыт.

По дефициту специалистов мы никогда не скрывали проблему. Так же будем смотреть, как это можно организовать, чтобы было удобно, но в рамках возможностей. Чуда мы, к сожалению, сотворить не можем. Будем надеяться, что молодые специалисты станут приходить с большей охотой для работы на новом оборудовании.

Обследования будем стараться проводить и тем, чья очередь уже прошла и тем, кто в нее только встал, — рассказал Шувалов.

Он заметил, что есть поручение, что диспансеризация должна проводиться также и по субботам.