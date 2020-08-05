Доцент саратовского вуза раскаялся во взятках
Расследование уголовного дела в отношении доцента одного из саратовских вузов за взятки подошло к концу.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия, с 26 сентября по 6 ноября 2019 года на его счет один из студентов перечислил 28 тыс. рублей. Деньги предназначались за фиктивно проставленный экзамен.
С 19 февраля по 15 марта 2020 года этот же преподаватель получил от другого ученика 30 тыс. рублей за запись в зачетке о защите преддипломной практики.
Злоумышленник еще до начала следствия признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU