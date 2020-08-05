2020-08-05T10:20:51+03:00
Политика

Панков о чиновниках в строительстве: некомпетентность, нежелание качественно работать, коррумпированность

Панков обозначил возможные причины просчетов службы заказчика
Поделиться:
Николай ПанковНиколай Панков
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил невозможность дальнейшего сохранения прежней ситуации в сфере работы заказчиков на строительстве жилья и объектов социальной сферы в Саратовской области.

- После выступления Володина областной Минстрой обязан навести порядок в строительстве. Если этого не случится — полностью распустить службу заказчика. Эта структура не только не оправдывает себя, она наносит вред и ущерб. От этого страдают не только строители, но и жители: от низкого качества жилья, обьектов социальной сферы. Кроме того, это и недополучение налогов, соответственно, и низкие зарплаты в этой сфере. Об этом много говорилось.

Не готов оценить, что больше приводит к просчетам: некомпетентность, нежелание качественно работать, коррумпированность? Так или иначе, своими действиями или бездействием дискредитируют службы заказчика, и видна пагубность этой системы. Просто закрывать на это глаза нельзя, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области грузовик встал на путях и попал под поезд
Из Саратова в Хвалынск стало больше поездок на теплоходах несмотря на коронавирус
Роспотребнадзор не исключил выход Саратовской области на второй этап без явного снижения заболеваемости
В саратовском Минздраве объяснили, как организуют прием детей у узких специалистов
Кинотеатры в Саратове не откроются, матчи «Сокола» пройдут без зрителей
Без воды осталась улица и три поселка в Саратове
Старушка в Саратове обменяла двум мошенницам деньги на ксерокопии
Роспотребнадзор: Детские лагеря уже не откроются в Саратовской области этим летом
В Саратове бизнес-леди провела ночь со случайным знакомым и лишилась драгоценностей на 100 тыс. рублей
В Вольске алабай покусал трехлетнего ребенка
На трассе под Вольском лихач опрокинул фуру
Доцент саратовского вуза раскаялся во взятках
В Саратове женщина потеряла 50 тыс. рублей из желания сдать квартиру
В Саратове два дня ГИБДД проводит рейд по тонировке
В Саратовской области цена на топливо выросла на 74 копейки
Более 2,8 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах ПривЖД в январе-июле
Полицейский в Саратове ударил задержанного головой о косяк перед камерами
Трофимовский мост в Саратове откроют 1 октября
Саратовец избил до смерти брата поленом и попал в колонию на восемь лет
Панков о чиновниках в строительстве: некомпетентность, нежелание качественно работать, коррумпированность
В Саратове мужчину отправили в колонию особого режима за призыв к бунту
Мошенники обманули саратовца при покупке офисной бумаги
В Саратове новый центр может появиться на месте старого аэропорта