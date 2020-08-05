Панков о чиновниках в строительстве: некомпетентность, нежелание качественно работать, коррумпированность

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:20:51+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил невозможность дальнейшего сохранения прежней ситуации в сфере работы заказчиков на строительстве жилья и объектов социальной сферы в Саратовской области.

- После выступления Володина областной Минстрой обязан навести порядок в строительстве. Если этого не случится — полностью распустить службу заказчика. Эта структура не только не оправдывает себя, она наносит вред и ущерб. От этого страдают не только строители, но и жители: от низкого качества жилья, обьектов социальной сферы. Кроме того, это и недополучение налогов, соответственно, и низкие зарплаты в этой сфере. Об этом много говорилось.

Не готов оценить, что больше приводит к просчетам: некомпетентность, нежелание качественно работать, коррумпированность? Так или иначе, своими действиями или бездействием дискредитируют службы заказчика, и видна пагубность этой системы. Просто закрывать на это глаза нельзя, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU