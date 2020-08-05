2020-08-05T08:56:34+03:00
Политика

Володин — заказчикам строительства: Понимаете, чем может закончиться ваша страусиная позиция

Заказчики объектов в Саратовской области предпочитают отмалчиваться в случае возникновения проблем на объектах
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Володин предупредил заказчиков строительства объектов в Саратовской области.

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Вячеслав Володин в ходе прямого эфира в паблике в Инстаграм призвал к ответственности заказчиков строительства объектов, начатых по инициативе спикера ГД.

Он отметил, что очень часто ошибки подрядчика на объектах в области заметны даже непрофессионалам. В этом случае заказчик должен остановить работы, заставить исправить ошибки, а заказчик безмолвствует: «Это не моя проблема, меня же не критикуют».

Володин отметил, что вся критика в адрес подрядчиков относится и к заказчику.

- Любой скандал вокруг строительства, где вы являетесь заказчиком, заканчивается тем, что вам больше никто помогать не будет. … Завтра берите и ищите эти средства, — предложил Володин.

Он напомнил ситуацию с реконструкцией сквера в микрорайоне «Летка» в Энгельсе, «где везде лужи стояли, а вечный огонь погас».

- Давайте заканчивать такую практику, — заявил Володин.

- Я вас послушаю, когда приеду, как вы с обязанностями справляетесь. Все-таки поиск средств был за мной, люди обращались ко мне. А вы эти средства реализовывали. Вот как вы их реализовали, эффективно, без замечаний — хвала вам. А если это все привело к дрязгам, конфликтам и дальше нужно разбираться суду, ну извините, здесь вы, как страус, зарылись в песок. Голову туда погрузили. Сами понимаете, чем это может закончиться, — прозрачно намекнул председатель Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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