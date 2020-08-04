Четыре автомобиля столкнулись на проспекте 50 лет Октября в Саратове

4 Авг. 2020 2020-08-04T22:33:25+03:00

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Вечером 4 августа в Ленинском районе Саратова произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре машины.

Авария произошла на проспекте 50 лет Октября, недалеко от перекрестка с улицей Техническая. В столкновении участвовали две Lada Priora, но наибольшие повреждения получили столкнувшиеся практически лоб в лоб BMW и Daewoo Nexia.

Как сообщил сайт ЧП-Саратов, в столкновении пострадала женщина находившаяся в одном из автомобилей. Ее осмотрели врачи центра медицины катастроф, от госпитализации она отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU