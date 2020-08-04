2020-08-04T18:14:23+03:00
Политика

Валерий Радаев заявил о пассивности местных чиновников и руководителей

Жалобы на текуцщие крыши должны отрабатывать муниципальные главы в приоритетном порядке
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Валерий Радаев заявил о пассивности своих подчиненныхВалерий Радаев заявил о пассивности своих подчиненных
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Валерий Радаев на заседании координационного совета 4 августа заявил о том, что с прошедшими осадками не справились ряд управляющих компаний, а также чиновников. Жалобы поступают губернатору до сих пор.

- Просил бы профильного зампреда, глав районов обратить особое внимание на поступающие сигналы и в случае необходимости довести до всех управляющих компаний регламент, которому они должны неукоснительно следовать при проведении капремонта. Сезонность здесь играет не последнюю роль. Все повреждения, ставшие причиной протеканий крыш, должны быть восстановлены в кратчайшие сроки. За организацию этой работы отвечают муниципальные главы, - заявил губернатор.

Он отметил пассивность и ожидание окрика сверху, которые по прежнему в ходу у местных руководителей.

- Инерция пассивности со стороны некоторых чиновников и руководителей никуда не уходит. Спрос с управленцев повысился в разы, а привычка ждать отмашку свыше – остается. Поэтому критика Вячеслава Володина, которая звучит в адрес власти, исполнителей, - объективна и обоснована. Она касается и непрофессионализма того или иного заказчика, отвечающего за строительные объекты. Неудовлетворительного контроля по всей вертикали ответственных лиц, из-за чего мы сталкиваемся с браком при сдаче домов для детей-сирот. А это – знаковая программа и в масштабах страны, и в масштабах области. В отдельных случаях игнорируется мнение общественных советов, тогда как их голос при приёмке объектов, их сигнал о любых недочетах в процессе строительства должен быть поводом для быстрого реагирования, - заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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