Исаев выступил за присоединение поселка Калашниково в состав Саратова

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:22:41+03:00

Для этой процедуры должны дать свое согласие местные жители и представители муниципалитета

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Мэр Саратова Михаил Исаев распорядился проработать вопрос о включении поселка Калашниково в состав Саратова.

- Возможность такого объединения существует. Оно может произойти как по инициативе органов местного самоуправления, государственной власти региона или федеральных органов власти, так и по желанию местного населения. Для того, чтобы объединение состоялось, должны дать свое согласие и жители поселка, и представители муниципалитета, — подчеркнул мэр.

Он добавил, что для сельчан тарифы на коммунальные услуги не изменятся. И отметил, что присоединение позволит улучшить уровень жизни в поселке. Например, туда продлят маршруты городского транспорта.

Напомним, инициативные граждане уже начали сбор подписей.

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ИСТОЧНИК KP.RU