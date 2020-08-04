Исаев выступил за присоединение поселка Калашниково в состав Саратова
Мэр Саратова Михаил Исаев распорядился проработать вопрос о включении поселка Калашниково в состав Саратова.
- Возможность такого объединения существует. Оно может произойти как по инициативе органов местного самоуправления, государственной власти региона или федеральных органов власти, так и по желанию местного населения. Для того, чтобы объединение состоялось, должны дать свое согласие и жители поселка, и представители муниципалитета, — подчеркнул мэр.
Он добавил, что для сельчан тарифы на коммунальные услуги не изменятся. И отметил, что присоединение позволит улучшить уровень жизни в поселке. Например, туда продлят маршруты городского транспорта.
Напомним, инициативные граждане уже начали сбор подписей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU