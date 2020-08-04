Жители поселка под Саратовом просят присоединения к областному центру
Жители поселка Калашниково, который примыкает к Заводскому району Саратова, просят включить их в состав областного центра.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, вчера, 3 августа, замглавы по городскому хозяйству Максим Сиденко и глава администрации Заводского района Владимир Чирсков встретились с жителями.
Состоялась встреча граждан с представителями власти. Фото пресс-службы администрации Саратова
Они обсудили просьбу инициативной группы граждан объединить поселок с Заводским районом. По мнению жителей, у них должна быть создана общая инфраструктура. Начат сбор подписей.
Максим Сиденко подтвердил, что территория поселка начинается через улицу от Саратова, дети ходят в садики и школы областного центра, а жители посещают городские учреждения.
Ведется сбор подписей за присоединение к городу. Фото пресс-службы администрации Саратова
- Все жители хотят жить в городе Саратове, даже школы близлежащие расположены в Заводском районе, — заявила жительница поселка Елена Никитина.
Жители поселка посещают учреждения города. Фото пресс-службы администрации Саратова
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ИСТОЧНИК KP.RU