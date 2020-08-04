Жителям центральных улиц Саратова включили воду

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:46:09+03:00

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В Саратове продолжаются работы на водоводе в Волжском и Фрунзенском районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», часть работ уже выполнена, поэтому началось восстановление водоснабжения.

В скором времени вода появится у жителей домов на улицах: Гоголя, Горького, Кутякова, Вольская, Мичурина, Московская, Мясницкая, Пушкина, Провиантская, Соборная, Советская, Первомайская, Радищева, Шевченко, Челюскинцев, Яблочкова,1-я Садовая, 4-й Масленников проезд, проспект Кирова и Театральная площадь.

Напомним, масштабное отключение воды запланировано до утра 5 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU