Жителям центральных улиц Саратова включили воду
В Саратове продолжаются работы на водоводе в Волжском и Фрунзенском районах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», часть работ уже выполнена, поэтому началось восстановление водоснабжения.
В скором времени вода появится у жителей домов на улицах: Гоголя, Горького, Кутякова, Вольская, Мичурина, Московская, Мясницкая, Пушкина, Провиантская, Соборная, Советская, Первомайская, Радищева, Шевченко, Челюскинцев, Яблочкова,1-я Садовая, 4-й Масленников проезд, проспект Кирова и Театральная площадь.
Напомним, масштабное отключение воды запланировано до утра 5 августа.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU