2020-08-04T13:46:09+03:00
Общество

Жителям центральных улиц Саратова включили воду

Часть работ «КВС» завершена
Екатерина Семенова
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В Саратове продолжаются работы на водоводе в Волжском и Фрунзенском районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», часть работ уже выполнена, поэтому началось восстановление водоснабжения.

В скором времени вода появится у жителей домов на улицах: Гоголя, Горького, Кутякова, Вольская, Мичурина, Московская, Мясницкая, Пушкина, Провиантская, Соборная, Советская, Первомайская, Радищева, Шевченко, Челюскинцев, Яблочкова,1-я Садовая, 4-й Масленников проезд, проспект Кирова и Театральная площадь.

Напомним, масштабное отключение воды запланировано до утра 5 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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