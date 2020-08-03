Стало известно, какие улицы Саратова на сутки останутся без воды

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:39:59+03:00

Краны в домах Волжского района на сутки пересохнут Фото: Екатерина Семенова

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Опубликован список улиц Волжского района Саратова, где запланировано масштабное отключение воды.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», работы продлятся с утра 4 августа до утра 5 августа.

В ООО «КВС» рассказали, что без воды останутся жители домов на улицах: 1-й Некрасовский проезд, 1-я Садовая, 1, 2 3 и 4-й Масленниковые проезды, 1-й Мясницкий проезд, 1 и 2-й Мясницкие тупики, 1, 2, 3 и 4-й Малосоляные проезды, 1-й Глебучев проезд, 1-й Мичуринский проезд, 2-й Рождественский тупик, 2 и 4-й Веселый проезды, 1, 2-й Радищевский проезд, 32-й стрелковой дивизии, Бабушкин Взвоз, Большая Горная, Будочная, Вознесенская, Волжская, Веселая, Волочаевский проезд, Вольская, героев Краснодона, Гоголя, Глебучев овраг, Горького, Духосошественская площадь, Зарубина, проспекта Кирова, Красновая, Кузнечная, Крестьянская, Коммунальный проезд, Комсомольская, Кутякова, Малая Горная, Малая Соляная, Малый Садовый проезд, Малая Затонская, Малая Садовая, Мичурина, Московская, Мясницкая, Мясницкий овраг, Некрасова, Октябрьская, Первомайская, Посадского, Провиантская, Пушкина, Радищева, Радищевский проезд, Рогожина, Сакко и Ванцетти, Соборная площадь, Соборная, Соколовая, Советская, Театральная площадь, Трудовой переулок, Фильтровая, Челюскинцев, Чернышевского, Шевченко, Яблочкова.

В зоне отключения окажутся также музей боевой и трудовой славы и службы благоустройства на Соколовой горе.

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ИСТОЧНИК KP.RU