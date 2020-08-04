На месте приземления Гагарина демонтировали фигуру первого космонавта

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:44:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В строящемся Парке покорителей космоса на месте приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина под Энгельсом начали реставрацию главной стелы.

Все работы с памятником займут пять месяцев, начались они с демонтажа фигуры Юрия Гагарина.

Как сообщается в Инстаграм сторонников председателя ГД Вячеслава Володина, фигуру первого космонавта не будут увозить с Гагаринского поля. Реставрационные работы пройдут здесь же, в специальном шатре.

Обещают, что кроме обновления краски, заменят и весь каркас фигуры. Для него разработана специальная подсистема, благодаря которой он будет защищен от воздействий окружающей среды. При этом обещано сохранить памятник не делать новый.

Вся стела будет разобрана — стальные листы и ракета полностью снимут и отправят в Москву.

- Стальные трубки на стеле, символизирующие пламя ракеты, будут полностью заменены, поскольку одна часть из них повреждена, а вторая часть утрачена. Постамент памятника будет также отреставрирован. Он вернется к своему историческому виду — по итогу историко-культурной экспертизы памятника было выявлено, что облицовка постамента выполнена из натурального камня. Изучив исторические фотографии, приняли решение использовать светло-серый гранит, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU