2020-08-04T14:44:04+03:00
Общество

На месте приземления Гагарина демонтировали фигуру первого космонавта

Реставрация памятника займет пять месяцев
Поделиться:

Демонтаж памятника Гагарину на месте приземления первого космонавта под Энгельсом Саратовской области.

Изменить размер текста:

В строящемся Парке покорителей космоса на месте приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина под Энгельсом начали реставрацию главной стелы.

Все работы с памятником займут пять месяцев, начались они с демонтажа фигуры Юрия Гагарина.

Как сообщается в Инстаграм сторонников председателя ГД Вячеслава Володина, фигуру первого космонавта не будут увозить с Гагаринского поля. Реставрационные работы пройдут здесь же, в специальном шатре.

Обещают, что кроме обновления краски, заменят и весь каркас фигуры. Для него разработана специальная подсистема, благодаря которой он будет защищен от воздействий окружающей среды. При этом обещано сохранить памятник не делать новый.

Вся стела будет разобрана — стальные листы и ракета полностью снимут и отправят в Москву.

- Стальные трубки на стеле, символизирующие пламя ракеты, будут полностью заменены, поскольку одна часть из них повреждена, а вторая часть утрачена. Постамент памятника будет также отреставрирован. Он вернется к своему историческому виду — по итогу историко-культурной экспертизы памятника было выявлено, что облицовка постамента выполнена из натурального камня. Изучив исторические фотографии, приняли решение использовать светло-серый гранит, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полумилионному пассажиру саратовского аэропорта вручили подарки
В Саратовской области с начала 2020 года ликвидирован 61 очаг бешенства животных
Саратовский институт стекла снова уличен в незаконном пользовании городским водопроводом
В Саратове с рельсов сошел поезд
Жителей Саратовской области предупредили о грозе
Пьяная женщина лягнула полицейского в Аркадаке
В Энгельсе к борьбе с сорняками могут привлечь прокуратуру
Саратовцы предпочитают Сочи заграничным курортам
Пожарные тушили вещи в двух домах Саратовской области
Три улицы в Саратове остались без воды
Выпивший саратовец обокрал друга
Жителям центральных улиц Саратова включили воду
Саратовские УК получили штрафы на 11,5 млн рублей
Министр строительства и ЖКХ ответит на вопросы жителей области в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов»
Мужчина ударил шумного подростка ножом в живот в селе под Энгельсом
На месте приземления Гагарина демонтировали фигуру первого космонавта