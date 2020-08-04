Депутату Кудинову в облдуме предложили «валить отсюда», если не хочет работать

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:32:28+03:00

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На заседании рабочей группы по ситуации на МУПП «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ) 4 августа в облдуме не обошлось без скандала.

Он начался, когда выяснилось, что новое положение о зарплатах на СГЭТ, которого добивался альтернативный профсоюз предприятия, уже принято с 1 августа. Причем, как заявили в официальном профсоюзе и как подтвердил депутат гордумы Дмитрий Кудинов, представляющий интересы мэрии, положение принято с одобрения коллектива.

Дмитрий Кудинов заявил, что документы альтернативному профсоюзу «Электротранспортник» и ее представителю Анастасии Оглоблиной тоже переданы. В ответ она выразила крайнее удивление — никаких документов она не видела. Начался скандал и гвалт. В ходе перепалки Кудинов пытался сбежать с заседания, а когда его попросили остаться, потребовал «не вмешивать в вопрос политику». Часть депутатов предложила ему «валить отсюда, если он не хочет работать». Через несколько минут председательствующему депутату Леониду Писному удалось остановить крики и вернуть обсуждение в рабочее русло. В результате договорились, что завтра на рабочей группе в гордуме всем раздадут документы по новому положению о зарплатах в СГЭТ.

Рабочие предприятия подняли также тему об увольнении ведущих специалистов предприятия.

- Прежнего директора, опытного специалиста, Абрамова сняли и заменили на кого? Человека, который не понимает в этом вообще ничего. (Сегодня директором является Владимир Прохоров, давний знакомый мэра Исаева — прим. ред). У людей глаза пустые, им все равно. У нас начальство отдельно, люди отдельно. Абрамов приезжал если проблема, если «Газели» нам перекроют проезд, если авария, во всем помогал. Сейчас мы сами по себе, — заявила Наталья Веденеева, одна из водителей троллейбуса на маршруте №16.

Депутат Леонид Писной взял на себя задачу поговорить с мэром по поводу сохранения опытных руководящих кадров на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU