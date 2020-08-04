2020-08-04T12:27:52+03:00
Общество

Проезд в трамваях и троллейбусах в Саратове должен быть около 50-60 рублей, чтобы покрыть затраты

Объем перевозок СГЭТ упал вдвое за последние два года
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Электротранспорт обслуживает все меньше саратовцевЭлектротранспорт обслуживает все меньше саратовцевФото: Екатерина Семенова
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Сегодня МУПП «Саратовгорэлектротранс» занимает долю в 25% перевозок по городу. Количество перевезенных пассажиров падает год от года — 35млн человек в 2018 году, 25 млн — в 2019 году. По прогнозам, из текущего объема перевозок в 2020 году предприятие выйдет только на 18 млн пассажиров.

Эти данные прозвучали 4 августа на рабочем совещании в областной думе, где обсуждали ситуацию в СГЭТ.

В числе пунктов, которые могут улучшить положение электротранспорта в Саратове обсудили стоимость электроэнергии. Выяснилось, что цена за кВт от СПГЭС - 7,55 р, от «Саратовэнерго» — 5,53 рубля. Только на этой экономии можно сохранить для предприятия 6 млн рублей ежегодно, заметил председательствующий на совещании депутат Леонид Писной. Решено запросить поставщиков энергии о возможной стоимости электричества для СПГЭС, также запрос по этой теме отправится в областной Минпром.

Поднялся вопрос о возможной передачи предприятия в концессию — оказалось, что в этом случае мэрии придется по договору с инвестором ежегодно обеспечивать из городского бюджета 800 млн доплат для СГЭТ, чтобы покрыть все необходимые затраты. На это, как отметил депутат гордумы Дмитрий Кудинов, денег у города нет. Сейчас мэрия просто не выделяет этих денег на нужды предприятия и ответственности за это чиновники не несут.

Писной отметил, что таким образом МУПП «СГЭТ» «уже лет 20 не обеспечивается».

- Экономические обоснованные затраты потребуют тариф на проезд около 50-60 рублей. Думаем, к повышению придем, через год или три, — заметил Писной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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