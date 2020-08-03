2020-08-03T16:47:53+03:00
Происшествия

Смерть от удара током в Энгельсе. Подробности

Мужчина решил проверить электрощиток в цоколе
Екатерина Семенова
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Стали известны подробности гибели мужчины в Энгельсе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшему было 44 года.

Трагедия произошла утром 1 августа. По предварительной версии, арендатор магазина во 2-м микрорайоне Урицкого вместе с работником спустился в цоколь, чтобы выяснить причину перебоев с электричеством. Он решил проверить электрощиток и получил удар током.

Его подчиненный вызвал скорую помощь, но те лишь констатировали смерть.

Следователи СУ СКР осмотрели труп. Судмедэксперт установил, что причиной смерти стало поражение электричеством.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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