Смерть от удара током в Энгельсе. Подробности

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:47:53+03:00

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Стали известны подробности гибели мужчины в Энгельсе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшему было 44 года.

Трагедия произошла утром 1 августа. По предварительной версии, арендатор магазина во 2-м микрорайоне Урицкого вместе с работником спустился в цоколь, чтобы выяснить причину перебоев с электричеством. Он решил проверить электрощиток и получил удар током.

Его подчиненный вызвал скорую помощь, но те лишь констатировали смерть.

Следователи СУ СКР осмотрели труп. Судмедэксперт установил, что причиной смерти стало поражение электричеством.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU