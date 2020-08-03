Во время ливня в Энгельсе мужчину убило током

В Энгельсе Саратовской области хозяина магазина убило электрическим током.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка для установления всех обстоятельств трагедии.

Источник в правоохранительных органах сообщил «КП-Саратов», что ЧП случилось во время дождя. Якобы, мужчина спустился в подвал для устранения неполадок и получил смертельный удар.

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