Воду жителям трех районов Саратова привезут цистернами
Жителям трех районов Саратове завтра, 4 августа, будут подвозить питьевую воду в цистернах.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, установлен график подвоза воды в зону, где запланировано масштабное отключение.
Волжский район:
- Большая Горная, 100 (возле детской инфекционной клинической больницы №5) — 09:00-11:00 и 15:00-17:00,
- Соборная, 22 (около Областного клинического госпиталя для ветеранов войн) — 11:00-13:00 и 17:00-18:30,
- Рогожина, 22 (около школы-интерната №5) — 13:00-14:00 и 18:30-20:00.
Октябрьский район:
- Горького, 4«а» — 09:00-11:00,
- Советская, 11 — 11:00-13:00,
- Советская, 31 — 13:00-14:00.
Фрунзенский район:
- проспект Кирова, 14 — 15:00-17:00,
- Яблочкова, 7 — 17:00-18:30,
- Сакко и Ванцетти, 6/8 — 18:30-20:00.
Напомним, работы планируется закончить к утру 5 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU