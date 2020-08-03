2020-08-03T14:56:04+03:00
Общество

Воду жителям трех районов Саратова привезут цистернами

Опубликован график и адреса подвоза
Екатерина Семенова
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Воду жителям привезут в цистернахВоду жителям привезут в цистернахФото: Олег ЗОЛОТО
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Жителям трех районов Саратове завтра, 4 августа, будут подвозить питьевую воду в цистернах.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, установлен график подвоза воды в зону, где запланировано масштабное отключение.

Волжский район:

- Большая Горная, 100 (возле детской инфекционной клинической больницы №5) — 09:00-11:00 и 15:00-17:00,

- Соборная, 22 (около Областного клинического госпиталя для ветеранов войн) — 11:00-13:00 и 17:00-18:30,

- Рогожина, 22 (около школы-интерната №5) — 13:00-14:00 и 18:30-20:00.

Октябрьский район:

- Горького, 4«а» — 09:00-11:00,

- Советская, 11 — 11:00-13:00,

- Советская, 31 — 13:00-14:00.

Фрунзенский район:

- проспект Кирова, 14 — 15:00-17:00,

- Яблочкова, 7 — 17:00-18:30,

- Сакко и Ванцетти, 6/8 — 18:30-20:00.

Напомним, работы планируется закончить к утру 5 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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