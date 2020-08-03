Двое детей спасли жильцов дома на Рабочей от пожара

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:47:36+03:00

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В Саратове двое детей спасли жителей дома на Рабочей, 2 от пожара.

- Ночью в «доме Деникина» произошло задымление между перекрытиями первого и второго этажей. Прибывшие пожарные уехали, сказав, что «как будете гореть, так приедем». Даниил Горин и Сергей Трегубов 13 и 16 лет спасли жизни людей, вскрыв полы и затушив пожар, — сообщили в группе «Типичный Саратов».

Также администраторы паблика отметили, что в доме проживают 34 человека, и эти двое подростков на тот момент были единственными мужчинами в доме.

Жильцы сообщили, что дети и их друзья контролируют «жизнь» дома: чтобы в здание не пролазили аморальные личности и так далее.

Напомним, дом постройки конца 19 века в Октябрьском районе считается памятником архитектуры. При этом в начале 2019 года там случилось ЧП — произошло обрушение крыши. Никто не пострадал, однако люди до сих пор продолжают жить в аварийном доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU