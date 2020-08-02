«Наконец-то начал писать магистерскую»: Иван Дзюбан рассказал о коронавирусном карантине

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:15:39+03:00

Сейчас из симптомов осталась только слабость

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Депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан, Руководитель фракции «Единая Россия», рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram о том, как он лечиться от коронавируса.

- Нахожусь с пятницы предыдущей недели на карантине. В прошлый четверг почувствовал себя неважно — заболел живот, поднялась температура. Пошел в больницу и сдал анализы на коронавирус — кровь на антитела и мазки. Первый был отрицательным, второй положительным. После этого ушел с семьей на самоизоляцию, — объяснил он.

Народный избранник отметил, что позже к ним приходили врачи, брали анализы на коронавирус. Только результаты второго исследования показали положительный результат.

Иван Дзюбан с женой прошел рентген — легкие чисты. Лечение у них было разное — он пил арбидол и лечил желудок, а у супруги оказалась более серьезная форма заболевания, поэтому пришлось пить антибиотики.

Симптомы ОРВИ у него были следующими — температура, ломка костей. Депутат отметил, что это «неприятная болезнь, но проходит как обычное ОРВИ».

- Сейчас самый сложный период — симптомы прошли, осталось только небольшая слабость, а тест положительный. Мы соблюдаем предписания — заказываем продукты онлайн. Наконец-то начал писать магистерскую, — поделился Иван Дзюбан.

Он отметил, что для взрослого и здорового организма болезнь переносится довольно спокойно, страшно за старшее поколение. И призвал горожан соблюдать все меры защиты, чтобы обезопасить себя и других.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="504" height="896" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/793979" frameborder="0"></iframe> Иван Дзюбан о коронавирусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU