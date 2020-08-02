«Наконец-то начал писать магистерскую»: Иван Дзюбан рассказал о коронавирусном карантине
Депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан, Руководитель фракции «Единая Россия», рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram о том, как он лечиться от коронавируса.
- Нахожусь с пятницы предыдущей недели на карантине. В прошлый четверг почувствовал себя неважно — заболел живот, поднялась температура. Пошел в больницу и сдал анализы на коронавирус — кровь на антитела и мазки. Первый был отрицательным, второй положительным. После этого ушел с семьей на самоизоляцию, — объяснил он.
Народный избранник отметил, что позже к ним приходили врачи, брали анализы на коронавирус. Только результаты второго исследования показали положительный результат.
Иван Дзюбан с женой прошел рентген — легкие чисты. Лечение у них было разное — он пил арбидол и лечил желудок, а у супруги оказалась более серьезная форма заболевания, поэтому пришлось пить антибиотики.
Симптомы ОРВИ у него были следующими — температура, ломка костей. Депутат отметил, что это «неприятная болезнь, но проходит как обычное ОРВИ».
- Сейчас самый сложный период — симптомы прошли, осталось только небольшая слабость, а тест положительный. Мы соблюдаем предписания — заказываем продукты онлайн. Наконец-то начал писать магистерскую, — поделился Иван Дзюбан.
Он отметил, что для взрослого и здорового организма болезнь переносится довольно спокойно, страшно за старшее поколение. И призвал горожан соблюдать все меры защиты, чтобы обезопасить себя и других.
Иван Дзюбан о коронавирусе.
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ИСТОЧНИК KP.RU