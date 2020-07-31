Депутат Саратовской облдумы Иван Дзюбан заразился коронавирусом

31 Июль 2020 2020-07-31T16:14:00+03:00

Он с семьей ушел на карантин

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Депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан заразился коронавирусом.

Об этом он написал в телеграм-канале, а позже лично подтвердил корреспонденту «КП-Саратов».

По словам Ивана Дзюбана, симптомы появились у него в конце прошлой недели. При этом депутат считает, что мог подхватить COVID-19 примерно полторы недели назад.

- Болезнь протекает в легкой форме, но всей семьей ушли на карантин, соблюдаем предписания, — заявил Дзюбан в телеграм-канале.

Сейчас руководитель фракции ЕР в областной думе много читает дома, в том числе о коронавирусе.

- Нам с этим всем теперь долго жить, - сделал вывод из прочитанного Дзюбан.

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ИСТОЧНИК KP.RU