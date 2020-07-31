2020-07-31T16:14:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Депутат Саратовской облдумы Иван Дзюбан заразился коронавирусом

Он с семьей ушел на карантин
Екатерина Семенова
Поделиться:
Иван ДзюбанИван Дзюбан
Изменить размер текста:

Депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан заразился коронавирусом.

Об этом он написал в телеграм-канале, а позже лично подтвердил корреспонденту «КП-Саратов».

По словам Ивана Дзюбана, симптомы появились у него в конце прошлой недели. При этом депутат считает, что мог подхватить COVID-19 примерно полторы недели назад.

- Болезнь протекает в легкой форме, но всей семьей ушли на карантин, соблюдаем предписания, — заявил Дзюбан в телеграм-канале.

Сейчас руководитель фракции ЕР в областной думе много читает дома, в том числе о коронавирусе.

- Нам с этим всем теперь долго жить, - сделал вывод из прочитанного Дзюбан.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области всю субботу будут лить дожди
Литневская помогла решить жилищные и бытовые вопросы жителям Заводского района
«Газель» насмерть сбила двух детей на трассе под Вольском: вынесен приговор
В саратовских колониях выбрали самые популярные книги среди осужденных
Депутат Саратовской облдумы Иван Дзюбан заразился коронавирусом
Сотрудников Росгвардии Саратова наградят в честь Дня ВДВ
Дольщики еще двух домов Саратова получат выплаты
Проезд в трамваях и троллейбусах Саратова станет дешевле
Писной заявил, что «не потянет один» строительство жилья для сирот
Депутат городской думы Дмитрий Кудинов: Помощь Сбербанка в устройстве бесконтактной оплаты общественного транспорта поможет создать комфортную среду для горожан
На Кумысной поляне насмерть сбит пешеход
Жителям Саратовской области предлагают заключить соцконтракт
Пенсионер потерял «Ниву» в Саратове
Управляющие компании нарушают график установки общедомовых приборов учета
Писной назвал проблему выделения жилья детям-сиротам позорной
Фонтан «Мелодия» в Саратове останется на выходные без светомузыки