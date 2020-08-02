В Саратовской области от коронавируса скончался 60-й пациент
Об этом стало известно сегодня
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Сегодня, 2 августа, от коронавируса скончался еще один житель Саратовской области.
Об этом сообщает оперативный штаб РФ, теперь число скончавшихся от новой инфекции в регионе — 60.
Подробности о пациенте появятся позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU