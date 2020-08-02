В Саратовской области от коронавируса скончался 60-й пациент

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:06:01+03:00

Об этом стало известно сегодня

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Сегодня, 2 августа, от коронавируса скончался еще один житель Саратовской области.

Об этом сообщает оперативный штаб РФ, теперь число скончавшихся от новой инфекции в регионе — 60.

Подробности о пациенте появятся позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU