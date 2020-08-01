Дома на проспекте Энтузиастов остались без воды
Работы продлятся до полуночи
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В Заводском районе Саратова отключена вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденном водоводе.
Ориентировочно до полуночи не будет воды в домах по проспекту Энтузиастов.
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ИСТОЧНИК KP.RU