2020-08-01T16:37:51+03:00
Общество

Дома на проспекте Энтузиастов остались без воды

Работы продлятся до полуночи
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В Заводском районе Саратова отключена вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденном водоводе.

Ориентировочно до полуночи не будет воды в домах по проспекту Энтузиастов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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