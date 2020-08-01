Дождь заливает строящуюся школу в Приволжском
Жители поселка Приволжский в Энгельсском районе бьют тревогу.
На странице Общественного совета школы №4 они сообщили, что здание затапливает.
Причиной тому — сильный ливень, что весь день идет в области. Как видно на представленных жителями фото и видео, вода размочила плиты потолочного перекрытия, размывает штукатурку, струится по стенам. Сейчас кабинеты уставлены ведрами, чтобы собрать воду.
В кабинетах расставлены ведра для сбора воды. Фото со страницы общественного совета школа в соцсети Instagram
Горожане отметили, что намеревались подняться на технический этаж, чтобы проверить состояние крыши, но прораб им не дал ключи.
Школа в Приволжском еще только строится, поэтому жители задаются вопросами — как будут там учиться дети через месяц, если уже сейчас здание находится в таком состоянии.
Ливень заливает строящуюся школу в Приволжском.Видео со страницы общественного совета школа в соцсети Instagram
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ИСТОЧНИК KP.RU