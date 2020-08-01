На снос аварийных домов Саратова потратят 70 млн рублей

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:50:39+03:00

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На снос аварийных домов в Саратове выделено 70 млн рублей.

Соответствующие средства были заведены в областной бюджет на заседании регионального парламента в пятницу, 31 июля.

Всего в областной бюджет из федерального поступил миллиард рублей. Было решено направить 70 млн на снос аварийных домов, в частности, Заводского района.

Напомним, ранее об этом заявлял спикер Государственной думы Вячеслав Володина. По его словам, этой суммы должно хватить на демонтаж 80 зданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU