На снос аварийных домов Саратова потратят 70 млн рублей
На снос аварийных домов в Саратове выделено 70 млн рублей.
Соответствующие средства были заведены в областной бюджет на заседании регионального парламента в пятницу, 31 июля.
Всего в областной бюджет из федерального поступил миллиард рублей. Было решено направить 70 млн на снос аварийных домов, в частности, Заводского района.
Напомним, ранее об этом заявлял спикер Государственной думы Вячеслав Володина. По его словам, этой суммы должно хватить на демонтаж 80 зданий.
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ИСТОЧНИК KP.RU