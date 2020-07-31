Писной заявил, что «не потянет один» строительство жилья для сирот

Леонид Писной

В Саратове участки, освобождающиеся из-под аварийного жилья, уходят под переселение из этих домов. Об этом сообщил представитель мэрии на рабочем совещании в облдуме по проблемам обеспечения жильем детей-сирот.

Депутат Леонид Писной предложил строить квартиры для переселенцев и отдельно выделить часть из них, в пределах 25%, для сирот.

- Надо из пять тыс. квартир, которые сдаются по программе расселения, полторы тыс. выделить для сирот, это был бы выход для Саратова, — заявил Писной

- Есть шанс совмещения этих программ, — признал министр Мигачев.

По итогам совещания запланированы депутатские слушания по обеспечению жильем детей-сирот. За каждым районом области будут закреплены представители областного парламента. Совещание по этой проблеме планируются сделать регулярными.

- Проблема позорит область, я один ее не потяну. Цена 32 400 хватает по районам, 5-6% останется строителям, главное, чтобы главы помогали. Я возьму пять-шесть, районов, кто-то еще возьмет пять-шесть, - предложил депутат и строитель Писной, чьи компании на протяжении нескольких лет работали в рамках программы жилья для сирот.