Писной назвал проблему выделения жилья детям-сиротам позорной
В Саратовской областной думе проходит рабочее совещание по вопросам обеспечения жильем детей-сирот.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании сравнили проблему обманутых дольщиков и программу обеспечения жильем детей-сирот.
Собравшиеся отметили, что разбираться с проблемой надо комплексно, как в свое время организовал решение проблем дольщиков председатель ГД Вячеслав Володин. По этой теме решение было найдено за два-три года. Аналогично надо подойти к программе по жилью для сирот.
Областной депутат Леонид Писной заявил, что проблемы должны были быть — все это знали заранее.
- Парадокс в следующем — до 2019 года мы имели какую-то динамику по выдаче жилья. Падение началось в конце 2018 года, — сказал Писной.
Он подчеркнул, что неисполнение программы по выдаче жилья детям-сиротам в прошлом году связано со многими причинами, в том числе с беспрецедентным увеличением суммы на программу.
- Не то что стыдно, но и просто неприятно смотреть на динамику выделения жилья детям-сиротам, — отметил Писной.
Сегодня в области 6 тыс. сирот ждут квартиры, каждый год в очередь добавляются еще около 400 человек. По словам депутата, это значит, что в год нужно сдавать 8-9 тыс. жилых помещений, «и тогда к 2025 году сможем найти решение этой позорной проблемы».
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ИСТОЧНИК KP.RU