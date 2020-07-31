Писной назвал проблему выделения жилья детям-сиротам позорной

31 Июль 2020 2020-07-31T13:38:11+03:00

На совещании в облдуме предложили решить ее, как с дольщиками

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В Саратовской областной думе проходит рабочее совещание по вопросам обеспечения жильем детей-сирот.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании сравнили проблему обманутых дольщиков и программу обеспечения жильем детей-сирот.

Собравшиеся отметили, что разбираться с проблемой надо комплексно, как в свое время организовал решение проблем дольщиков председатель ГД Вячеслав Володин. По этой теме решение было найдено за два-три года. Аналогично надо подойти к программе по жилью для сирот.

Областной депутат Леонид Писной заявил, что проблемы должны были быть — все это знали заранее.

- Парадокс в следующем — до 2019 года мы имели какую-то динамику по выдаче жилья. Падение началось в конце 2018 года, — сказал Писной.

Он подчеркнул, что неисполнение программы по выдаче жилья детям-сиротам в прошлом году связано со многими причинами, в том числе с беспрецедентным увеличением суммы на программу.

- Не то что стыдно, но и просто неприятно смотреть на динамику выделения жилья детям-сиротам, — отметил Писной.

Сегодня в области 6 тыс. сирот ждут квартиры, каждый год в очередь добавляются еще около 400 человек. По словам депутата, это значит, что в год нужно сдавать 8-9 тыс. жилых помещений, «и тогда к 2025 году сможем найти решение этой позорной проблемы».

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ИСТОЧНИК KP.RU