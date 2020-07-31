Полиция начала проверку дебоша в горбольнице №1 Саратова

Полиция Саратова начала проверку инцидента в городской клинической больнице №1.

- По результатам будет дана правовая оценка действиям данных граждан с учетом причиненного материального ущерба, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Напомним, вечером 30 июля в приемное отделение медицинского учреждения ворвалась толпа родственников скончавшегося пациента. Они начали требовать выдать им труп. Для усмирения граждан пришлось вызвать правоохранительные органы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.