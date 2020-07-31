Полиция в Саратове приехала в больницу усмирять родственников погибшего пациента

31 Июль 2020 2020-07-31T08:57:44+03:00

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Вчера, в 21:10, в приемное отделение Саратовской городской клинической больницы №1 имени Ю.Я. Гордеева ворвалась группа родственников одного из пациентов и устроила дебош.

- Пациенту была проведена экстренная хирургическая операция, он поступил к нам в очень тяжелом состоянии. Несмотря на то, что была оказана вся необходимая медицинская помощь, спасти мужчину не удалось. Агрессивно настроенная толпа в несколько десятков человек, повредив магнитный замок, проникли в помещение, устроили дебош и стали требовать немедленно выдать им тело умершего, — рассказал главный врач ГУЗ «СГКБ №1 имени Ю.Я. Гордеева» Евгений Ковалев.

Было вызвано несколько нарядов ГБР и полиции, которые в течение пяти минут прибыли на место происшествия.

- Силами сотрудников группы быстрого реагирования, полиции и сотрудников учреждения граждан удалось утихомирить, и они добровольно покинули помещение без применения сотрудниками полиции физической силы. Никто не пострадал, — рассказал главврач.

В ситуации разбирается полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU