Опубликован список школ Саратова, которые получат по полмиллиона рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T11:31:23+03:00

Средства будут направлены на подготовку к учебному году

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Стали известны школы Саратова, которые получат по 500 тыс. рублей.

Список опубликован в группе сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина.

Это следующие образовательные учреждения:

- Заводской район: школы №№5, 9, 16, 22, 23, 26, 38, 39, 40, 43, 59, 78, 81, 83, 84, 90, 91, 104, 106, гимназии №№5, 34 (два корпуса), 58, лицеи №№15, 53;

- Волжский район: школы №№8, 9, 10, 11, 66, гимназии №№4, 7, лицеи №4, 107, а также национальная татарская и русская православная гимназии, Восточно-европейский лицей, Гуманитарно-экономический лицей, Лицей прикладных наук;

- Кировский район: школы №№14, 17, 21, 24, 51, 54, 67, 70, 71, 73, 93, а также «Аврора», лицеи «Солярис», «Звезда» и математики и информатики, прогимназии «Олимпионик» и «Кристаллик»;

- Ленинский район: школы №№10, 35, 41, 44, 46, 48, 49, 52, 55, 57, 60, 61, 63, 64, 69, 72, 76, 78, 86, 88, 94, 100, 101, 102, 103, 105, 238, лицеи №№36, 47, 50, 56, а также медико-биологический, гимназии №№75, 87, 89, 108;

- Октябрьский район: школы №№6, 7, 45, 82, 95, 97, лицеи №№2, 3, 62, гимназия №1;

- Фрунзенский район: школы №№1, 2, 18, 77, лицей №37, гимназия №3;

- а также ФТЛ №1, гимназия №2, лицей гуманитарных наук, инженерный лицей, прогимназия №237 «Семицветик».

Напомним, средства для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году были перераспределены из финансирования строительства ледовой арены в Студгородке.

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ИСТОЧНИК KP.RU