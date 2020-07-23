Школы Саратова получат по 500 тыс. рублей на подготовку к учебному году

23 Июль 2020 2020-07-23T18:28:35+03:00

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Вячеслав Володин предложил выделить каждой школе Саратова по 500 тыс. рублей.

Об этом он заявил сегодня, 23 июля, во время визита в регион.

- Даваи те по 500 тыс. каждой школе Саратова выделим на подготовку к 1 сентября, чтоб не собирали с людей, чтоб они закрыли свои потребности, решили вопросы, которые необходимо решить. Деньги лучше направить детям, — цитирует слова спикера Государственной думы паблик его сторонников volodin.saratov в соцсети Instagram.

Средства планируется перераспределить из суммы, выделенной на ледовую арену в Студгородке. Аналогичные объекты в других регионах обошлись примерно в 57 млн рублей. В Саратовской области проектная стоимость заявлена в 73-75 млн рублей. При этом площадка для строительства не готова, коммуникации не вынесены.

Вячеслав Володин поручил разобраться, что вызвало такое завышение стоимости, и предложил пока перераспределить средства, собранные на арену. Вернуться к строительству этого объекта можно будет в следующем году, когда будет подготовлен участок и проведены необходимые работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU