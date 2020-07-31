Из 15 млрд рублей дотаций для Саратовской области почти треть поступила благодаря Володину

31 Июль 2020 2020-07-31T11:25:10+03:00

Объем госдолга региона за год снизили почти на миллиард

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В прошлом году доходы областного бюджета превысили 104 млрд рублей. Об этом на внеочередном заседании Саратовской областной думы рассказал первый зампред правительства региона — министр финансов Вадим Ойкин в ходе рассмотрения закона об исполнении бюджета за 2019 год.

Как подчеркнул зампред, в прошлом году региону в очередной раз удалось обойтись без новых кредитов. Безвозмездно в качестве дотаций из федерального центра поступило более 15 млрд рублей, из них 4,4 млрд рублей удалось получить благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Деньги были израсходованы на финансирование национальных проектов, решение проблемы обманутых дольщиков, обеспечение льготников лекарственными средствами и другие статьи расходов.

Более чем на миллиард рублей удалось снизить объем государственного долга Саратовской области, общая сумма кредитов на сегодняшний день составляет 46,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU