Под Саратовом парень признался в убийстве отчима ради защиты матери
Обвинение в убийстве предъявлено 22-летнему жителю Калининского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.
По данным следствия, 28 июля 2020 года он помогал матери по хозяйству у дома в селе Широкий Уступ. Около 17:00 во двор из дома вышел его пьяный 51-летний отчим и начал придираться к супруге, хотя повода для этого не было.
Он ударил возлюбленную, та упала на землю. Ее сын, чтобы заступиться, начал бить отчима кулаками по голове, а тогда тот упал, подключил ноги.
Злоумышленник увез мать к приятелю, а сам вернулся и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.
Согласно судебно-медицинскому исследованию, она наступила в результате тупой сочетанной травмы головы с переломом основания черепа, ушибом и кровоизлиянием головного мозга.
Обвиняемый признался в содеянном, и пояснил, что никого убивать не хотел, а только хотел защитить родственницу. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU