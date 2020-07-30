В Калининском районе в смерти мужчины подозревают молодого односельчанина
В Калининском районе Саратовской области по факту смерти местного жителя возбуждено дело об убийстве
Напомним, тело 51-летнего мужчины нашли 28 июля в частном доме в селе Широкий Уступ.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что гражданин скончался из-за тупой сочетанной травмы головы с переломом основания черепа, ушибом и кровоизлиянием головного мозга.
По подозрению в убийстве задержали 22-летнего односельчанина жертвы. Сейчас решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU