В Калининском районе в смерти мужчины подозревают молодого односельчанина

30 Июль 2020 2020-07-30T09:19:41+03:00

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В Калининском районе Саратовской области по факту смерти местного жителя возбуждено дело об убийстве

Напомним, тело 51-летнего мужчины нашли 28 июля в частном доме в селе Широкий Уступ.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что гражданин скончался из-за тупой сочетанной травмы головы с переломом основания черепа, ушибом и кровоизлиянием головного мозга.

По подозрению в убийстве задержали 22-летнего односельчанина жертвы. Сейчас решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU