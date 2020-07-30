В ООО «КВС» рассказали, где в Саратове будут менять водопровод

30 Июль 2020 2020-07-30T16:49:03+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в рамках реализации инвестиционной программы выполняет строительство новых водопроводных коммуникаций, которые позволят вывести из эксплуатации семь повысительных насосных станций (ВПНС). Напомним, что дальнейшее содержание и эксплуатация данных ВПНС нецелесообразны, так как каждая из перечисленных ниже установок способна обеспечить водоснабжением лишь 1-2 дома, для этого требуются значительные трудовые и материальные затраты. В рамках данных мероприятий компанией будут также заменены водопроводные вводные коммуникаций на современные полиэтиленовые трубы, которые позволят обеспечивать нормативную подачу воды в дома.

Согласно проектной документации, общая протяженность перекладываемого участка водопровода составляет 2046м. На сегодняшний день выполнены работы по строительству сетей (общей протяженностью 422м) необходимых для переключения абонентов с зоны действия насосной станции «Миллеровская» на зону действия насосной станции «1-й Огородный туп.».

Всего в ходе данных работ планируется строительство новых водопроводных сетей:

- по улице Шехурдина от 3-го Студеного проезда до улицы Шехурдина, 64 (переключение на зону действия насосной станции «Техстекло», для вывода из работы насосных станций «Шехурдина, 62» и «Шехурдина, 64»);

- от Зеркальной до проспекта Строителей, 29 (переключение на зону действия насосной станции «Техстекло», для вывода из работы насосной станции «Проспект Строителей, 29»);

- от улицы Посадского, 235/243 до улицы Пугачева, 159 (для вывода из работы насосной станции «РИСМ»);

- ул. Антонова, 10 до улицы Производственная, 44 (переключение на зону действия насосной станции «Антонова, 10», для вывода из работы насосной станции «Производственная, 44»);

- по 2-му Московскому проезду от жилого дома №4 до жилого дома №1, по 3-му Московскому проезду от жилого дома №7 до жилого дома №13, в районе 3-го Московского проезда, 19 (для переключения абонентов на зону действия насосной станции «ВСО», с выводом из работы насосной станции «3-й Московский проезд, 19»);

- от улицы Миллеровская, 62Б до улицы Миллеровская, 62а и улицы Южная, 59, от улицы Огородная, 223, до насосной станции «1-й Огородный тупик», от насосной станции «1-й Огородный тупик» до улицы Миллеровская, 71 (для переключения абонентов на зону действия насосной станции «1-й Огородный тупик», с выводом из работы насосной станции «Миллеровская»).

ИСТОЧНИК KP.RU