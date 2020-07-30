Работникам избиркомов заплатят от 3 до 9 тысяч рублей за работу на голосовании по поправкам в Конституцию

30 Июль 2020 2020-07-30T16:45:02+03:00

Работникам избиркомов заплатят за дни голосования по изменениям в Конституцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Работавшим в ходе голосования по поправкам в Конституцию сотрудникам избиркомов заплатят.

Решение об этом будет приниматься на ближайшем заседании Саратовской областной думы при внесении изменений в бюджет. Сегодня, 30 июля, это обсудили на заседании комитета по бюджету.

На эти цели из федерального бюджета пришли 78,3 млн рублей, они предназначены для выплат работникам избиркомов «за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности» в ходе голосования по поправкам в Конституцию.

Те, кто работал в течение только двух дней, получат 3,7 тыс. рублей, кто работал всю неделю — 9 176 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU