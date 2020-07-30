2020-07-30T16:45:02+03:00
Общество

Работникам избиркомов заплатят от 3 до 9 тысяч рублей за работу на голосовании по поправкам в Конституцию

Федеральный бюджет выделил Саратову на эти цели 78,3 млн рублей
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Работникам избиркомов заплатят за дни голосования по изменениям в КонституциюРаботникам избиркомов заплатят за дни голосования по изменениям в КонституциюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Работавшим в ходе голосования по поправкам в Конституцию сотрудникам избиркомов заплатят.

Решение об этом будет приниматься на ближайшем заседании Саратовской областной думы при внесении изменений в бюджет. Сегодня, 30 июля, это обсудили на заседании комитета по бюджету.

На эти цели из федерального бюджета пришли 78,3 млн рублей, они предназначены для выплат работникам избиркомов «за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности» в ходе голосования по поправкам в Конституцию.

Те, кто работал в течение только двух дней, получат 3,7 тыс. рублей, кто работал всю неделю — 9 176 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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