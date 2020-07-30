2020-07-30T16:41:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Доля заболевших старше 60 лет в Саратовской области превысила 30%

В Саратовской области пожилые заболевают коронавирусом и пневмонией
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В Саратовской области в последние дни наблюдается небольшой, но устойчивый рост заболеваемости коронавирусом.

Доля граждан старше 60 лет среди официально подтвержденных случаев заражения уже достигла 30% и продолжает расти.

Об этом 30 июля заявила Галина Архипова, начальник отдела регионального Роспотребнадзора, на брифинге в Минздраве Саратовской области.

По информации министерства, всего зарегистрировано 1 161 заразившийся медик. На 29 июля компенсации выплатили 238 медработникам, общая сумма выплат составила уже более 16 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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