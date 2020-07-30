Стрелюхин: Лесов в области только 7%, последнее жжем

30 Июль 2020 2020-07-30T16:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года в Саратовской области произошло 38 лесных пожаров на площади 221 гектар. К тушению привлекались более 360 человек и 140 единиц техники, в среднем удавалось ликвидировать возгорания в лесах за четыре с половиной часа. Ущерб составил более 560 тыс. рублей. Об этом на заседании правительства области 30 июля рассказал министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

Больше всего горело лесов в Балаковском, Красноармейском и Базарно-Карабулакском лесничествах. Основная причина возгораний — это поджог травы на сопредельных территориях (47%), еще в 49% случаев — неосторожное обращение с огнем пришедших в лес людей.

Зафиксированы всего два случая с начала года, когда лес поджигало ударом молнии во время сухих гроз. Сейчас в лесах области ничего не горит, сообщил Доронин.

- Обратите внимание, что горят леса в одних и тех же районах, вот Балаковский к ним присоединился. У нас 7% территории области только занято лесами, и последнее жжем? Обратите на это внимание. Больше профилактики, у вас обеспечение сейчас, лучше, чем когда бы то ни было. Не надо по лесам пешком ходить, о пеньки спотыкаться, 13 тыс. км не обойдешь, используйте беспилотники, — заметил на доклад Доронина председатель правительства Александр Стрелюхин. Доронин сообщил, что министерство закупит в этом году шесть беспилотников для наблюдения за лесами.

ИСТОЧНИК KP.RU